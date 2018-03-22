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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Pepe müjdesi

    Beşiktaşta Pepe müjdesi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen 'den müjdeli haber geldi.

    Ziraat Türkiye Kupası sonra 16 turu ilk maçında Fenerbaçe ile oynanan karşılaşmada sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen ve 1 aydır sahalardan uzak kalan 'den sevindirici haber geldi.

    Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında oynayabilecek duruma geldi

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