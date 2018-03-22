Beşiktaşta Pepe müjdesi

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Beşiktaş'ta Pepe müjdesi
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe'den müjdeli haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası sonra 16 turu ilk maçında Fenerbaçe ile oynanan karşılaşmada sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Pepe'den sevindirici haber geldi.
Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında oynayabilecek duruma geldi
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