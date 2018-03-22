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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    "Gittiğin gibi geri dönersin"

    Gittiğin gibi geri dönersin
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Teknik direktör , daha önce de milli takıma çağrılan ama hiç formasını terletemeyen ’yı gitmeden uyardı.

    Tecrübeli teknik adam milli takım kampına katılmadan önce Brezilyalı oyuncuya istatistiklerini gösterdi ve "60 kez topla buluşup 30 pas atmışsın; sadece %60 isabetin var. 6 şuttan 1 isabet çıkarmışsın. Takım için oynamalısın. Bunları orada yaparsan, gittiğin gibi geri dönersin" dedi

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