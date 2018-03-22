Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce de milli takıma çağrılan ama hiç formasını terletemeyen Talisca’yı gitmeden uyardı.

Tecrübeli teknik adam milli takım kampına katılmadan önce Brezilyalı oyuncuya istatistiklerini gösterdi ve "60 kez topla buluşup 30 pas atmışsın; sadece %60 isabetin var. 6 şuttan 1 isabet çıkarmışsın. Takım için oynamalısın. Bunları orada yaparsan, gittiğin gibi geri dönersin" dedi