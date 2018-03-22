22 Mart 2018, Perşembe
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Oğuzhan’dan Güneş övgüsü
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Şenol Güneş’le arası bozuk olduğu için forma bulamadığı iddia edilen Oğuzhan, tüm bu iddiaları adeta taca çıkardı
Oğuzhan, katıldığı bir canlı yayında hocası için, "Hiç bir zaman hak yemez, o kadar dürüst biri. Bazı insanlar bazı şeyleri söyleyemez. Ama hocamız çok direkt, ne düşündüğünü direkt söyleyen bir isim. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim hala aç olmamız, Şenol hocanın maharetidir" dedi.
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