Oğuzhan’dan Güneş övgüsü

Şenol Güneş’le arası bozuk olduğu için forma bulamadığı iddia edilen Oğuzhan, tüm bu iddiaları adeta taca çıkardı

Oğuzhan, katıldığı bir canlı yayında hocası için, "Hiç bir zaman hak yemez, o kadar dürüst biri. Bazı insanlar bazı şeyleri söyleyemez. Ama hocamız çok direkt, ne düşündüğünü direkt söyleyen bir isim. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim hala aç olmamız, Şenol hocanın maharetidir" dedi.