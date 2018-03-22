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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan’dan Güneş övgüsü

    Oğuzhan’dan Güneş övgüsü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    ’le arası bozuk olduğu için forma bulamadığı iddia edilen Oğuzhan, tüm bu iddiaları adeta taca çıkardı

    Oğuzhan, katıldığı bir canlı yayında hocası için, "Hiç bir zaman hak yemez, o kadar dürüst biri. Bazı insanlar bazı şeyleri söyleyemez. Ama hocamız çok direkt, ne düşündüğünü direkt söyleyen bir isim. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim hala aç olmamız, Şenol hocanın maharetidir" dedi.

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