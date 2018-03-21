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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Talisca maaşına zam istiyor!

    Talisca maaşına zam istiyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    ’ın bonservisini almak için 21 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Brezilyalı yıldız , maaşına zam yapılmasını istiyor.

    Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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