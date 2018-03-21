21 Mart 2018, Çarşamba
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Talisca maaşına zam istiyor!
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Beşiktaş’ın bonservisini almak için 21 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Brezilyalı yıldız Talisca, maaşına zam yapılmasını istiyor.
Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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