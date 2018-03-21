Beşiktaşta kulübe katkısı yok

21 Mart 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ta kulübe katkısı yok
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.
26. hafta sonunda 50 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş, Galatasaray'ın 4, M.Başakşehir'in 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.
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