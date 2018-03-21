Beşiktaşta kulübe katkısı yok

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.

26. hafta sonunda 50 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş, Galatasaray'ın 4, M.Başakşehir'in 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.