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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta kulübe katkısı yok

    Beşiktaşta kulübe katkısı yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.

    26. hafta sonunda 50 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş, Galatasaray'ın 4, M.Başakşehir'in 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

    Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.

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