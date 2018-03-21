İşte Beşiktaşın şampiyonluk formülü

Başakşehir deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayarak sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş’ta, milli maç arasının ardından hedefini ilk 4 lig maçı olarak belirledi

G.Saray ile deplasmanda oynanacak olan derbiye kadar Alanya, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatya ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray mücadelesine kadar bu rakipler karşısında puan kaybı yaşamak istemeyen siyahbeyazlılar, 12 puan topladığı takdirde puan durumundaki yerinin değişeceğini düşünüyor.

FiKSTÜR AVANTAJI VAR

Ligin ilk yarısında F.Bahçe, Trabzon, G.Birliği ve Başakşehir'le oynanan 4 maçta yalnızca 2 puan alarak 10 puan kaybı yaşayan Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise aynı periyodu 9 puanla geçmeyi başardı. Özellikle sahasındaki karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ve iç saha avantajını çok iyi kullanan Beşiktaş; Alanya, Göztepe, Yeni Malatya, Kayseri ve Sivas maçlarında da 15 puan hedefliyor. Rakiplerin puan kayıplarını hesaplayan siyah-beyazlılar, derbiye kadar alacağı 4 galibiyetle şampiyonluktaki iddiasını yükseltmeyi amaçlıyor.