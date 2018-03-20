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    20 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman: Şenol Güneş'e güveniyorum

    Fikret Orman: Şenol Güneşe güveniyorum
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Başkanı , "Hem teknik direktörümüz Şenol hocamıza ve hem oyuncularımıza çok güveniyorum. Camia bütünlüğümüzle bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

    Başkanı , Antalya'da kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası Mağazası ile Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete, siyah beyazlı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat öncesinde mağaza önünde bir araya gelen taraftarlar, Orman'ı tezahüratlarla ve meşale yakarak karşıladı. Yoğun ilgiden dolayı mağaza girişine ilerlemekte zorlanan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Fikret Orman daha sonra yenilenen mağazanın açılış kurdelesini kesti.

    "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
    Mağazayı gezen Fikret Orman gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın ligde 8 maçının kaldığını ve bu maçlardan en yüksek puanı elde etmek istediklerini vurguladı. Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inandığını belirten Orman, "Daha önümüzde 8 maç var. Beşiktaşlı hiçbir zaman ümidini yitirmez. Aylardır söylediğim, bu sene şampiyon olacağız. Hala aynı inançtayım. İçerde 5 maçımız var. 3 tane deplasmanımız kaldı. Bütün maçlarımızdan en yüksek puanı elde edip şampiyon olmak istiyoruz. Buna da inancım fazla" diye konuştu.

    ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK
    Mağlubiyetle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçına değinen Orman, "Biraz özeleştiri yapmanın zamanı da var. Normalde kazanmamız gereken bir maçtı fakat performansımız iyi değildi. Hem teknik direktörümüz Şenol hocamıza ve hem de oyuncularımıza çok güveniyorum. Camia bütünlüğümüzle bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

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