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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş hücumda coşkusunu kaybetti

    Beşiktaş hücumda coşkusunu kaybetti
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 50 puanla üçüncü sırada bulunan , teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hücumda en etkisiz sezonunu yaşıyor.

    , 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde 26. haftalar dikkate alındığında gol yollarında en kötü performansını sergiledi.

    Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon 47 gol atan siyah-beyazlı ekip, gollü galibiyetler almakta da zorlandı. Beşiktaş, şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi. Göztepe ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray'a da 3-0'lık üstünlük sağladı. Beşiktaş, Osmanlıspor'u 5-1, Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek taraftarlarına gollü galibiyet hediye etti.

    Bu sezonki 3 karşılaşmayı gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta bir, 10 mücadelede de 2 gol kaydetti.

    GEÇEN SEZON 7 MAÇTA GOLLÜ GALİBİYETLERE İMZA ATTI
    Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş, 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı bildi.

    Söz konusu sezonda Kardemir Karabükspor ile Akhisarspor'u 3-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni de 3-0'lık sonuçlarla yendi. Aytemiz Alanyaspor'u iki maçta 4-1'lik skorlarla mağlup eden Beşiktaş, Konyaspor'a da 5-1 üstünlük kurdu.

    Siyah-beyazlı futbol takımı, geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken, 9 mücadeleyi bir, 8 karşılaşmayı 2 gol atarak tamamladı.

    GÜNEŞ'İN İLK SEZONUNDA COŞKU DAHA FAZLAYDI
    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en coşkulu sezonunu ise 2015-2016'da yaşadı.

    Güneş'in ilk sezonundaki 26 karşılaşmada rakip fileleri 57 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 9 maçta 3 ve üzerinde gol attı.

    Beşiktaş, söz konusu sezonda üçer gol attığı 4 maçta Eskişehirspor'u 3-1, Fenerbahçe ile Osmanlıspor'u 3-2'lik sonuçlarla geçti. Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor maçının yanı sıra her iki Gaziantepspor mücadelesini 4-0'lık skorlarla kazandı. Mersin İdmanyurdu'na 5-2 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u ise 5-1 yendi.

    Güneş'in ilk sezonunda sadece 2 maçı gol atamadan tamamlayan Beşiktaş, 7 müsabakada bir, 8 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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