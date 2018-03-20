20 Mart 2018, Salı
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Negredo taburcu oluyor
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Önceki akşama kadar Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünde 1 gol ve 3 asistle damga vuran Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiği kırıldı.
Kırık nedeniyle ameliyata alınan Negredo'nun elmacık kemiğindeki kırık başarılı operasyonla onarıldı. Bir süre yüz maskesi ile futbol hayatına devam etmesi önerilen ünlü futbolcunun genel durumu iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı ifade edildi.
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