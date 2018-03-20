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    20 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Negredo taburcu oluyor

    Negredo taburcu oluyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Önceki akşama kadar 'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünde 1 gol ve 3 asistle damga vuran Alvaro 'nun sağ elmacık kemiği kırıldı.

    Kırık nedeniyle ameliyata alınan Negredo'nun elmacık kemiğindeki kırık başarılı operasyonla onarıldı. Bir süre yüz maskesi ile futbol hayatına devam etmesi önerilen ünlü futbolcunun genel durumu iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı ifade edildi.

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