Negredo taburcu oluyor

Önceki akşama kadar Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünde 1 gol ve 3 asistle damga vuran Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiği kırıldı.

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Kırık nedeniyle ameliyata alınan'nun elmacık kemiğindeki kırık başarılı operasyonla onarıldı. Bir süre yüz maskesi ile futbol hayatına devam etmesi önerilen ünlü futbolcunun genel durumu iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı ifade edildi.