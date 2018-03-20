Taliscadan kötü haber! Transferi açıkladılar...

20 Mart 2018, Salı
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Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'esatma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş. (Akşam)
Talisca'dan kötü haber! Transferi açıkladılar...
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı ve Manchester United'ın, Talisca için Benfica'yla 40 milyon euroya anlaştığını iddia ettiler...
Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'esatma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş. (Akşam)
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