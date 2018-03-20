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    20 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Talisca'dan kötü haber! Transferi açıkladılar...

    Taliscadan kötü haber! Transferi açıkladılar...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı ve Manchester United'ın, için Benfica'yla 40 milyon euroya anlaştığını iddia ettiler...

    Portekiz'den Anderson ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

    Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'esatma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

    Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran . (Akşam)
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