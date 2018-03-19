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Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Beşiktaşlı Anderson Talisca, Brezilya Milli Takım kampına katıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Anderson Talisca kampa katıldı.
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