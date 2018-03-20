Caner Erkine ceza yolda!

Medipol Başakşehir maçı öncesi ısınmayı reddeden Caner Erkin'e ceza geliyor.

Beşiktaş yönetimi, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de yer almadığı için maç öncesinde ısınmaya çıkmayan ve yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak oturan Caner Erkin'e ceza kesecek.

Beşiktaş'ın başarılı sol bekinin bu tavırları Teknik Direktör Şenol Güneş'i de sinirlendirmiş ve tecrübeli teknik adam, Caner'i sert bir dille uyarmıştı.

Güneş'ten Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi yaşanan bu tatsızlık nedeniyle rapor isteyen yönetimin ceza vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Caner Erkin maçın son bölümde oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu performansla da tepki çekmişti...