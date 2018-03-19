Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup açıklaması

20 Mart 2018, Salı
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M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Beşiktaş, Spor Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.
Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır
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