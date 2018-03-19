Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş, Spor Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.



Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır