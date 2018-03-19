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    20 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

    Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    , Spor Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan 'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

    M. Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz 'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

    Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır

    İki isim kadrodan çıkarıldı!

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