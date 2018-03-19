19 Mart 2018, Pazartesi
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Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı, yerlerine Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
İki isim kadrodan çıkarıldı!
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!
Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı, yerlerine Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
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