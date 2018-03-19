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    19 Mart 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    İki isim kadrodan çıkarıldı!

    İki isim kadrodan çıkarıldı!
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik!

    Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı, yerlerine Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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