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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Talisca için teste gerek yok

    Talisca için teste gerek yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Brezilya Milli Takımı’nın hocası , “Onu bize güç katacağı için çağırdım. Çok kıvrak bir stili var” dedi

    ​'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Rusya, 27 Mart'ta ise Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılan Anderson için hocası açıklamalarda bulundu. Tite, 24 yaşındaki sambacıyı test etmek için çağırmadığını belirtirken, yeteneklerine güvendiğini söyledi. Talisca'nın umut vaat eden bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tite, "Çok kıvrak bir stile sahip. Dönüşleri iyi. Beşiktaş'ta yaptıkları potansiyelini işaret ediyor. Şimdi ona daha fazla sorumluluk vermeliyiz. Görevi geçici değil. Yetenekleri ile bize güç katanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri Talisca'nın Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın kadrosunda da yer alma ihtimalini artırdı.

    Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 20 gole katkı sağladı.

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