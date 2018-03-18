En keskin viraj

Kartal; F.Bahçe ve G.Saray’ın ikişer puan kaybettiği haftada Başakşehir’i yıkarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederse G.Saray'la puan farkı 1'e inecek; Başakşehir'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek

Kartal'ın kabusu oldu Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dün akşam oynanan derbide F.Bahçe ve G.Saray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti. Beşiktaş, bu akşam rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1'e inecek; Başakşehir'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE

Bu akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Başakşehir ise Beşiktaş'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar geriledi.

PEPE HAZIR, TOSİC BELİRSİZ

Beşiktaş'ta F.Bahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı. Portekizli yıldızın ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Bayern Münih maçında forma giyemeyen Tosic de takıma katılırken, Sırp yıldız için son karar maç saatinde verilecek.

Q7'NİN CEZASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzon ve G.Birliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi. 9'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4'ünü Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

KARTAL'IN KABUSU OLDU

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

LİGDEKİ 20. MAÇ

İki ekip Süper Lig'de 19 kez karşılaştı ve 4'er galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta ise beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 gol��ne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Medel ve Atiba, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.