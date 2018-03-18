Havadan yıkacak

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Epureanu, Başakşehir’in defanstaki lideri. Onun yokluğunda hem savunmada hem de yüksek toplarda sıkıntı yaşayacaklar, bunu kullanın” derken, kontrataklara karşı dikkatli olunmasını istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i oyuncularına ezberletti... Tecrübeli çalıştırıcı taktik planını ise rakibin eksikleri üzerine kurdu. Rakipte defansın önemli ismi Epureanu ile orta sahanın beyni Emre Belözoğlu'nun cezalı olmasının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayan Güneş, Başakşehir'i 'havadan' yıkmayı planlıyor... Hava hakimiyeti yüksek olan Epureanu'nun yokluğunda Talisca, Negredo, Babel ve Love kanatlardan yapılacak ortalar ve duran toplarda ceza sahasında iyi konumlanıp, gol arayacak.

HATAYI AFFETMEZLER

Başakşehir'in ofsayttan kaçarken çok hata yaptığını da belirten Şenol Güneş, Epureanu'suz zorlanan rakip defansın yapacağı hataları mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Güneş ayrıca Başakşehir'in iyi bir kontratak takımı olduğunu da hatırlatarak savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Diğer maçlardaki kolay pozisyonları Medipol Başakşehir'e vermeleri halinde bunun faturasının ağır olacağının altını çizdi.

VİSCA'YA ÇİFTE KELEPÇE

Medipol Başakşehir'in Adebayor ile birlikte en önemli hücum silahı Edin Visca... Boşnak yıldız, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 2 bin 31 dakika sahada kalırken, 4 gol ve 12 asist üretti. Şenol Güneş, en fazla çekindiği oyuncu olan Visca konusunda hem Gökhan Gönül hem de Adriano'yu uyardı. İki kanatta da oynayabilen Boşnak oyuncuya azami dikkat isteyen tecrübeli teknik adam, Gökhan ve Adriano'dan ileri çıkışlarında arkaların sarkabilecek olan Visca'yı boş bırakmamalarını istedi.