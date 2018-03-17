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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Yaptınız yine yaparsınız

    Yaptınız yine yaparsınız
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Tecrübeli teknik direktör, “Siz son iki sezonun şampiyonusunuz. Sakin olun, tahriklere kapılmayın ve sadece hedefe kilitlenin” diye konuştu

    Bayern Münih karşılaşmasının ardından tüm motivasyonunu Süper Lig'e veren 'ta tek hedef üst üste 3. şampiyonluğa uzanmak. Derbi haftasında Başakşehir engelini geçip, şampiyonluk yarışında avantaj yakalamayı planlayan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Teknik direktör 'in de oyuncularını bu zorlu maç öncesinde , "Siz son iki sezonun şampiyonusunuz, yaptınız yine yaparsınız" sözleriyle motive etmeye çalıştığı belirtildi.

    TELAFİSİ YOK

    Deneyimli çalıştırıcının yarın akşamki mücadele öncesi özellikle geçen sezon Başakşehir karşısında 18 dakika içerisinde gelen 3 golle yaşanan mağlubiyeti hatırlatıp, "Bu dakikadan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok. Hepinizin üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istediğinizi biliyorum. Sakin olun, tahriklere kapılmayın ve sadece hedefe kilitlenin" dediği öğrenildi.

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