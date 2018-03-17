Ryan Babelin 100ü gülecek

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak

Türkiye kariyerine 2013-14 sezonunda Kasımpaşa forması altında başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kez görev aldı. Beşiktaş kariyerinde ise 41 müsabakaya çıkan Babel, böylelikle Süper Lig'de 99. maça ulaşmış oldu. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'daki ilk sezonunda oynadığı 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde 18 karşılaşmada görev alan Babel, ligin ikinci yarısında 5 gol kaydederek siyah- beyazlıların geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi oldu. Babel, bu zaferle, Ajax'ın ardından kariyerinin ikinci lig şampiyonluğu sevincini yaşadı. Babel, ikinci sezonunda ise şimdiye kadar 23 lig maçında 9 gol kaydetti

Ryan Babel, Süper Lig kariyerinde 18 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'daki ilk sezonunu 3 sarı, 1 kırmızı kartla tamamlayan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezonda 9 kez sarı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş'taki ilk sezonunu ise 2 sarı kartla bitiren Babel için hakemler bu sezon 4 sarı, 1 de kırmızı kart kullandı.