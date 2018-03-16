PTTden Beşiktaşa jest!

PTT A.Ş.'nin, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 115. kuruluş yılı nedeniyle hazırladığı özel gün zarfı, özel gün damgası ve Beşiktaş posta pulları, PTT Genel Müdürlüğü ve İstanbul müdürlük yetkilileri tarafından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a takdim edildi.

Siyah-beyazlı kulübün 115. yılı için hazırlanan özel tasarım ile tüm Türkiye'deki PTT şubelerinde 19 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak olan Beşiktaş özel gün zarfı, günün anısına Beşiktaş Merkez Postanesi'nde ve Beşiktaş Müzesi'nde "Özel Gün Damgası" ile damgalanacak.

Vodafone Park'taki başkanlık ofisinde gerçekleşen organizasyonda konuşan Orman, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en köklü kulübü olmanın yanı sıra bugün, dünya çapındaki başarılarıyla, sporcularıyla, ürünleriyle ve tanıtım faaliyetleriyle anılan, iyi tanınan ve saygı duyulan bir kurum olmayı da başaran Beşiktaş'ın 115. kuruluş yılının, tüm camiaya hayırlı olmasını dilerim. Ülkemizin en önemli ve saygın kurumlarından PTT, bu özel günde son derece önemli bir proje ile yanımızda oldu. 115. yılımızda kulübümüz için hazırlanan ürünlerle bu önemli güne çok özel bir hatıra bıraktık. Bu güzel çalışmada emeği geçenlerin adına, PTT Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Gökhan Tuncer'e, içtenlikle teşekkür etmek isterim. Nice daha güzel seneleri bu tür anlamlı projelerle birlikte kutlamayı temenni ederken, 115. yılımızın tüm ailemize mutluluk getirmesini diliyorum."

FİKRET ORMAN'DAN 2023'E MEKTUP

Kulüp başkanı Fikret Orman, 115. yıl kutlamaları kapsamında, cumhuriyetimizin 100., Beşiktaş'ın 120. yaşına dair bir mektup da kaleme aldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben, 2023 Türkiye'sine ve 2023 yılının Beşiktaş'ına atıfta bulunulan mektupta Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Gururla belirtmek isterim ki Beşiktaş, cumhuriyetin 100. yılı itibarıyla, dünyanın sayılı spor kulüpleri ve camiaları arasında yerini almıştır. Türkiye'nin ilk spor kulübü, dünyanın saygı duyduğu bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir."

Fikret Orman daha sonra mektubu, 115. yıla özel olarak üretilen zarf ve pul eşliğinde, PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine emanet etti.