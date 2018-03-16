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    16 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Heynckes'ten Beşiktaş kıyaslaması

    Heynckesten Beşiktaş kıyaslaması
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuralarının çekilmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Çeyrek finalde İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmeleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Heynckes, Beşiktaş tarftarı ile Sevilla taraftarını karşılaştırdı.

    "Beşiktaş kadar gürültülü değiller elbette" diyen kurt teknik adam "Sevilla'nın da iyi taraftarları var ama Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfer orada olmayacak" şeklinde konuştu.

    Sevilla'nın sıcak iklimine de dikkat çeken Heynckes, "Yazın oraya gitmediğimiz için mutluyum. Çünkü aksi taktirde 40 derecede maç yapmak zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.

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