UEFAdan flaş Beşiktaş kararı!

UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçındaki organizasyon eksikliği, sahaya yabancı madde atılması ve merdiven boşluklarının dolu olması gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA, Beşiktaş'a Bayern Münih maçında, sahaya yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma başlattı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda yaşanan olaylar hakkındaki rapor açıklandı. Beşiktaş'ın evinde Alman ekibi Bayern Münih'e 3-1 yenildiği müsabakada yaşanan olaylar da bu raporun içinde yer aldı. UEFA, siyah-beyazlıları sahaya yabancı madde atılması, organizasyon yetersizliği ve tribün boşluklarının dolu olmasından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Davanın 31 Mayıs'ta UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından ele alınacağı da belirtildi.