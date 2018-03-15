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    16 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan UEFA açıklaması

    Beşiktaştan UEFA açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam oynanan maçının ardından tarafından açılan disiplin soruşturması ile ilgili açıklama yaptı

    İnternet ortamında yapılan yorumlarda açılan soruşturmanın Lyon karşılaşması ile bağdaştırılan yorumlar içerdiğine ve böyle bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

    " ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi müsabakasındaki düzensizlikler sebebiyle, tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili hatalı yorumlar internet ortamında yer alıyor maalesef. Soruşturmaya konu olan saha düzensizliği ile ilgili konu, Lyon karşılaşması sebebiyle verilen ceza ile benzer bir durum değildir. Kulübümüzün, UEFA organizasyonlarından men edilebileceği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler hatalıdır. O.Lyon maçındaki konu içeriği ile Bayern Münih maçında soruşturmaya konu edilen olay birbirinden farklıdır ve men edilme gibi bir ceza alma durumumuz bulunmamaktadır. taraftarının konuyla ilgili yanlış yorumları dikkate almamasını rica ederim.''

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