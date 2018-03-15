Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dün akşam oynanan Bayern Münih maçı ile veda eden Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.