16 Mart 2018, Cuma
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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan Fikret Orman'a ziyaret
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardından Wulff ile Fikret Orman'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.
Beşiktaş Müzesi'ni de ziyaret eden Wulff'un, müze danışmanı Zülal Gök'ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.
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