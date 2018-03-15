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    16 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan Fikret Orman'a ziyaret

    Eski Cumhurbaşkanından Ormana ziyaret
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Almanya'nın eski cumhurbaşkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardından Wulff ile 'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

    Müzesi'ni de ziyaret eden Wulff'un, müze danışmanı Zülal Gök'ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.

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