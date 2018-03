Beşiktaş kasasını doldurdu

Avrupa arenasından iki sezonda 100 milyon euro kazandı

Bayern Münih'e 3-1'lik yenilginin ardından Avrupa'ya son 16 turunda veda eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok olumlu izler bıraktı.

Grup maçlarında Türk takımlarına ait tüm rekorları kırarak son 16'ya kalan Siyah Beyazlılar, Bayern Münih'e 2 maçta da mağlup olarak elenmesine rağmen yarattığı sinerji ile hem Almanya kanadında hem de genel anlamda Avrupa arenasında çok olumlu etkiler yarattı.



Yaz transfer döneminde taraftarların başlattığı ve Beşiktaş İletişim Komitesinin Dünya çapında bir slogana dönüştürdüğü 'Come to Beşiktaş' akımıyla filizlenen Beşiktaş sempatisi, grup maçlarında ve en son Bayern Münih eşleşmesinde yaşanan karşılıklı etkileşimlerle zirve yaptı. Beşiktaş taraftarının iç saha maçlarında Vodafone Park Stadı'nda yaptığı tribün şovları ve tezahüratları deplasmana gelen tüm takımların en çok merak ettiği ve maçı yaşadıktan sonra da en çok bahsettiği konu oldu. Hatta Leipzig maçında stattaki yoğun sesten etkilenen Timo Verner'in oyundan çıkması, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezona ait en çok akılda kalan olaylarından biri oldu. Siyah Beyazlılar ayrıca konuk takım yöneticileri ve taraftarlarını ağırlama konusunda da gösterdiği üst düzey konukseverlik ile rakiplerin ve UEFA'nın takdirini kazandı.



Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmanın yanı sıra iki sezonda hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu.



Geçen sezon grup aşamasını geçemeyen Beşiktaş, UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre Şampiyonlar Ligi'nde 33.795 milyon Euro net kazanç sağlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa Ligi'ne devam eden ve bu kulvarda çeyrek finale kadar çıkan Kara Kartalların 2. kupadaki kazancı da 6.2 milyon euro'ydu. Böylelikle Siyah Beyazlıların her iki kupada kazandığı toplam rakam 40 milyon Euro'ya ulaşmıştı. Stat gelirleri ve maç günü satışları ile Beşiktaş geçen sezonki Avrupa maçları gelirinin 50 milyon Euro'ya yaklaşan bir gelirin sahibi oldu.



Siyah Beyazlılar bu sezon da hemen hemen aynı rakamı kasasına koyacak. Beşiktaş gruplara katılım ücreti olan 12.7 milyon Euro'nun yanı sıra 4 galibiyet 2 beraberlik ile garantilenen 7 milyon euro ve gruptan çıkma payı olan 6 milyon euro toplandığında daha şimdiden 25.7 milyon euro'yu garantiledi. Buna daha sonra UEFA'nın hesaplayıp göndereceği havuzdan alınacak ekstra ücretler ve reklam payı da eklendiğinde toplam rakamın 45 milyon euro'yu bulması bekleniyor. Tahmini maç günü hasılatı ve bilet satışları ile beraber Beşiktaş'ın bu sezon için Şampiyonlar Ligi geliri 50 milyon Euro'yu rahatlıkla geçecek.



Her iki sezon toplamına bakıldığında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden iki sezonda kazandığı rakamın 100 milyon Euro'yu geçtiği görülüyor. Ayrıca bu rakam Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ne kadar çok önemli olduğunu gözler önüne seren bir rakam. Kara Kartalların önümüzdeki sezonda da aynı hatta daha fazla kazançlar elde edebilmesi için mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerekiyor ki, kalan haftalarda şampiyon olup bunu 3'üncü kez gerçekleştirmek Siyah Beyazlıların tek hedefi olacak.