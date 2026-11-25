EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Kosner Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Buesa Arena'daki kritik mücadelenin canlı skorunu ve anlık gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 14. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Buesa Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.30'da başladı. Ligde yaptığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Anadolu Efes, ligin son haftasında evinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti.

Bu kritik mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | 2. PERİYOT



BASKONIA 37-42 ANADOLU EFES



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1. Periyot sonucu: 19-21