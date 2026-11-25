Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 14. hafta maçında İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Baskonia - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.