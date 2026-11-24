Fenerbahçe Tarfin'den müthiş geri dönüş! EuroLeague'de Barcelona'yı mağlup ettiler
EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'yı 83-77 mağlup etti.
EuroLeague'in 14. haftasında Barcelona ile temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaştı.
İspanya'da oynanan maçta Fenerbahçe Tarfin, Barcelona'yı 83-77 mağlup ederek EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı.
1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 28-21 Fenerbahçe Tarfin
2. PERİYOT SONUCU: Barcelona 45-39 Fenerbahçe Tarfin
3. PERİYOT SONUCU: Barcelona 61-53 Fenerbahçe Tarfin