EuroLeague'de 13. hafta Partizan-Beşiktaş Fuzul maçıyla sürüyor. Sırbistan deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekip bir galibiyet peşinde. Peki, Partizan-Beşiktaş maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

EuroLeague'de 13. hafta mücadelesinde Partizan ile Beşiktaş Fuzul karşı karşıya geliyor. Real Madrid zaferiyle moral bulan siyah-beyazlılar, Sırbistan deplasmanında galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Valencia Basket karşısında mağlup olan Partizan ise kendi sahasında kazanmak istiyor. Peki, Partizan-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele hangi salonda oynanacak? İşte ayrıntılar...

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan Mozzart Bet-Beşiktaş Fuzul maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü TSİ 22.45'te oynanacak. İki ekip, EuroLeague'in 13. haftasında önemli bir galibiyet için parkede mücadele edecek.

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE?

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport 2 televizyon kanalından veya S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden geçerli abonelikleriyle izleyebilecek.

PARTIZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ SALONDA OYNANACAK?

Partizan Mozzart Bet ile Beşiktaş Fuzul arasındaki mücadele, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Hall salonunda gerçekleştirilecek. Partizan Mozzart Bet, EuroLeague'de iç saha avantajını kullanarak yeniden galibiyetle buluşmayı hedefleyecek.

EuroLeague'de maç günü. 🔥 🆚 Partizan ⏰ 22.45 🦅 #HearWeAre https://t.co/eBgJLDB1ds — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol) November 19, 2026