Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında Kosner Baskonia'yı konuk edecek. 9 maçta 6 galibiyet alan sarı-lacivertliler, son sıradaki rakibi karşısında sahasında kazanmak istiyor.

EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, 10. hafta mücadelesinde İspanya'nın Kosner Baskonia takımını ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet alan temsilcimiz, Real Madrid deplasmanında yaşadığı kaybın ardından taraftarı önünde yeniden kazanmak istiyor. Ligde henüz istediği sonuçları alamayan Baskonia ise İstanbul'dan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte maç öncesi tüm detaylar…

FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Kosner Baskonia, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Tarfin - Baskonia karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Tarfin - Baskonia canlı izle!

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Real Madrid deplasmanında parkeye çıktı. Temsilcimiz, güçlü rakibine karşı oynadığı mücadeleyi 95-76 kaybetti.

Real Madrid karşısında Will Clyburn 21 sayıyla Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu oldu. Talen Horton-Tucker ise 16 sayılık katkı verdi. Fenerbahçe, Baskonia karşısında alacağı galibiyetle hem mağlubiyetin izlerini silmek hem de EuroLeague sıralamasında üst basamaklardaki konumunu korumak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, son lig maçında Tofaş'ı 88-77 mağlup etti. Talen Horton-Tucker 18, Braxton Key 17 ve Ignas Sargiunas 13 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

KOSNER BASKONIA'NIN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

Kosner Baskonia, EuroLeague'de sezona istediği başlangıcı yapamadı. İspanya temsilcisi, geride kalan 9 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 8 mağlubiyetle puan cetvelinin son sırasında yer aldı.

Baskonia, son EuroLeague maçında LDLC ASVEL ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi karşısında 94-79 kaybeden İspanyol temsilcisinde Kenneth Faried 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Marcio Santos 13, Kobi Simmons ise 12 sayıyla mücadele etti.

BASKONIA İSPANYA LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

EuroLeague'de zor günler geçiren Kosner Baskonia, İspanya Ligi'nde ise daha iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Rakip takım, ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Baskonia, 1 Kasım'da Manresa'yı sahasında ağırladı ve mücadeleden 106-83'lük galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Kobi Simmons 22 sayıyla öne çıkarken D.J. Stewart 17, A.J. Lawson 16, Stefan Joksimovic 15 sayı üretti. Clement Frisch ve Matteo Spagnolo da 10'ar sayıyla oynadı.

FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA KARŞILAŞMASINDA GÖZLER GALİBİYETTE

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 6 galibiyetle yoluna devam ederken Baskonia 9 maç sonunda yalnızca 1 galibiyet alabildi. İki takımın mevcut Avrupa performansı, İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak EuroLeague'de yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak istiyor. Baskonia ise ligdeki kötü gidişatını sona erdirmek ve deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmek için sahaya çıkacak.