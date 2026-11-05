Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadelede temsilcimiz, taraftarı önünde galibiyet alarak Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Anadolu Efes - Paris Basketbol canlı takip ekranı

EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, sezonun 10. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u kendi sahasında konuk ederek galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde basketbolseverler maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ TARİHTE?

Karşılaşma 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadelede hava atışı saat 20.15'te yapılacak.

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanacak. S Sport Plus üzerinden de izlenebilecek.

ANADOLU EFES GALİBİYET PEŞİNDE

EuroLeague'de geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekip, Paris Basketbol karşısında alacağı galibiyetle hem hanesine bir galibiyet daha yazdırmak hem de puan tablosunda yukarıya doğru hareket etmek istiyor.

Anadolu Efes, son EuroLeague maçında güçlü rakibi Panathinaikos'u 83-68 mağlup etti. Bu galibiyet, İstanbul temsilcisinin Paris karşılaşması öncesindeki önemli sonuçlarından biri oldu. Efes, sahasında oynayacağı mücadelede savunma direncini ve hücumdaki üretkenliğini sürdürerek taraftarına yeni bir galibiyet armağan etmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL DEPLASMANDA SÜRPRİZ ARIYOR

Paris Basketbol, EuroLeague'de oynadığı 9 maçta 3 galibiyet elde ederken 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fransız temsilcisi, 16. sırada yer alıyor. Paris ekibi, son dönemde Dubai Basketball ve Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. İstanbul deplasmanında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan konuk takım, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

İki takım açısından da önem taşıyan mücadelede Anadolu Efes, saha avantajını kullanarak kazanmayı; Paris Basketbol ise deplasmanda alacağı sonuçla sıralamada yükselmeyi amaçlıyor.

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL CANLI TAKİP EKRANI