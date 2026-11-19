Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Olimpia Milano'ya mağlup oldu!
EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olimpia Milano'ya mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu İtalya ekibi Armani Olimpia Milan'a 78-70 yenildi.
Unipol Forum'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 23-19 geride bitiren sarı-lacivertli takım, devre arasına 38-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna 61-55 önde girdi. Armani Olimpia Milan, 14-0'lık seri yakaladığı son periyotta etkili hücum ederek mücadeleyi 78-70 kazandı.
Moses Wright 22 ve Leandro Bolmaro 19 sayıyla İtalya ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Talen Horton Tucker'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.Sarı-lacivertliler çift maç haftasını 1 galibiyet 1 mağlubiyetle kapatırken, bu sezon 5. kez kaybetti.
Milano ise bu sezonki 3. zaferini elde etti.
ÇEYREK SKORLARI
1. Periyot: O. Milano 23-19 Fenerbahçe
2. Periyot: O. Milano 37-38 Fenerbahçe
3. Periyot: O. Milano 55-61 Fenerbahçe