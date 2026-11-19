EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Gecenin kritik karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Fenerbahçe Tarfin, İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup eden sarı-lacivertliler, Milano karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 13. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor

FENERBAHÇE ASVEL KARŞISINDA FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 12 karşılaşmada sekiz galibiyet elde etti. Çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 115-81'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15 ve Talen Horton-Tucker 11 sayıyla oynadı. Johnny Juzang ayrıca 11 ribaundla double-double yaptı.

CANLI

1. Periyot: O. Milano 23-19 Fenerbahçe

2. Periyot: O. Milano 37-38 Fenerbahçe (devam ediyor)