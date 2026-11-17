Fenerbahçe Tarfin - Asvel | CANLI (Fenerbahçe Tarfin - Asvel maçı canlı izle)
EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, sahasında LDLC Asvel'i konuk ediyor. Paris Basketbol deplasmanında uzatmalarda kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe Tarfin - Asvel müsabakasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında LDLC Asvel ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçtan taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. İki takım arasındaki müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Fenerbahçe Tarfin 32-12 Asvel (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Tarfin 49-31 Asvel (İkinci çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE TARFİN-ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ile LDLC Asvel arasındaki EuroLeague 12. hafta mücadelesi 17 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başladı.
FENERBAHÇE TARFİN - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Tarfin - LDLC Asvel karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE TARFİN'DE HEDEF GALİBİYET
EuroLeague'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, 12. hafta mücadelesinde sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında Paris Basketbol'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçiren Fransız ekibi, sahadan 111-109 galip ayrıldı.
ASVEL SON MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin rakibi LDLC Asvel, EuroLeague'de geride kalan 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Fransız temsilcisi, son karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti. Asvel, parkeden 95-91'lik yenilgiyle ayrıldı.