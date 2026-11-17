Anadolu Efes deplasmanda Dubai Basketbol'a mağlup oldu! İşte maçın özeti
EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Efes, organizasyonun 12. haftasında deplasmanda Dubai Basketbol'a konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 80-75'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezonki 7. yenilgisini yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanırken temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Dubai Basketbol ile kozlarını paylaştı.
Çekişmeli maçta kazanan taraf 80-75'lik skorla Dubai Basketbol oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes bu sezonki 7. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR:
Dubai Basketbol: Bacon 13, Musa 14, Kabengele 18, Shengelia 9, Wright 4, Okobo 2, Dangubic 4, Blossomgame 2, Huertas 1, Petrusev 10, Diakite 3, Walkup
Anadolu Efes: Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Payne 5, Jones, Loyd 8, Papagiannis 4, Ercan Osmani 4, Strazel 20, Yusta, Russell
1. Periyot: 15-23
Devre: 42-40
3. Periyot: 59-55
Beş faulle oyundan çıkan: 37.24 Saric (Anadolu Efes)