Anadolu Efes deplasmanda Dubai Basketbol'a mağlup oldu! İşte maçın özeti

EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Efes, organizasyonun 12. haftasında deplasmanda Dubai Basketbol'a konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 80-75'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezonki 7. yenilgisini yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri