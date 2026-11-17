Trabzonspor Basketbol'da Hakan Demir dönemi başladı
Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Trabzonspor, başantrenörlük görevine son iki yıldır Katar Milli Takımı'nı çalıştıran Hakan Demir'i getirdiğini açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Hakan Demir'i getirdiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Demir'in başantrenörlük görevine getirildiği belirtildi.
Son iki yıldır Katar Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam, kariyerine Trabzonspor'da devam edecek.
𝐇𝐨𝐬̧ 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐦𝐢𝐫 ❤️💙 https://t.co/D6pOvH5bA1— Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) November 17, 2026