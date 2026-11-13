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Asvel-Beşiktaş CANLI | EuroLeague 11. hafta

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Asvel'e konuk oluyor. Asvel-Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Asvel-Beşiktaş CANLI | EuroLeague 11. hafta

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Asvel - Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Fransa deplasmanında. Beşiktaş'ın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ASVEL - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

Asvel 0-0 Beşiktaş (ilk çeyrek oynanıyor)

ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ASVEL - Beşiktaş maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başladı. EuroLeague'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaya Fransa'nın Lyon kentindeki LDLC Arena ev sahipliği yapıyor.

ASVEL - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Asvel-Beşiktaş karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor

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