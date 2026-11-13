Anadolu Efes-Virtus Bologna CANLI | EuroLeague 11. hafta

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Anadolu Efes-Virtus Bologna mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşmasıyla devam ediyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İtalya temsilcisini İstanbul'da konuk ediyor. Anadolu Efes'in mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.



ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA CANLI SKOR



İLK ÇEYREK: Anadolu Efes 28-20 Virtus Bologna

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 60-43 Virtus Bologna

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 76-68 Virtus Bologna

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 95-83 Virtus Bologna (Maç devam ediyor)

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya geliyor. EuroLeague'in 11. haftasındaki mücadele saat 20.30'da başladı.

Karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor