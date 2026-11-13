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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 29 Kasım Pazar günü sahasında İzlanda ile yapacağı 2. tur J Grubu'ndaki dördüncü maçın biletleri satışa sunuldu.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Biletix ve Bubilet üzerinden alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 1000 lira

2. Kategori: 750 lira

3. Kategori: 500 lira

4. Kategori: 250 lira

#A Milli Erkek Basketbol Takımı #Türkiye Basketbol Federasyonu #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #İzlanda
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