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Beşiktaş-Zalgiris | CANLI (EuroLeague 10. hafta)

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, hafta içinde Virtus Bologna karşısında aldığı 103-101'lik galibiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, zorlu mücadelede sezonun beşinci galibiyetini hedefliyor. Zalgiris Kaunas ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle geldiği İstanbul deplasmanında kazanarak üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Beşiktaş-Zalgiris karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş-Zalgiris | CANLI (EuroLeague 10. hafta)

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 9 maçta 4 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahasında kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son EuroLeague maçında Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup eden temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Zalgiris Kaunas ise ilk 9 haftada aldığı 5 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Litvanya temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

CANLI | 1. PERİYOT OYNANIYOR

Beşiktaş: 6

Zalgiris Kaunas: 5

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BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague 10. hafta mücadelesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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