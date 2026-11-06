Beşiktaş-Zalgiris | CANLI (EuroLeague 10. hafta)

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, hafta içinde Virtus Bologna karşısında aldığı 103-101'lik galibiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, zorlu mücadelede sezonun beşinci galibiyetini hedefliyor. Zalgiris Kaunas ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle geldiği İstanbul deplasmanında kazanarak üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Beşiktaş-Zalgiris karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.