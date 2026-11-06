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Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, hangi kanalda? Euroleague yayın bilgisi

EuroLeague'de Beşiktaş ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların evindeki Avrupa sınavı öncesinde karşılaşmanın hangi gün oynanacağı, saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden izleneceği merak konusu. İşte maç detayları...

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Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, hangi kanalda? Euroleague yayın bilgisi

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Beşiktaş, 10. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak. Virtus Bologna karşısında aldığı galibiyetin ardından bir kez daha sahaya çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Litvanya ekibi karşısında da kazanmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague maçı canlı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de (TSİ) başlayacak. EuroLeague'in 10. haftasındaki mücadeleye İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş Kulübünün resmî maç takviminde de yer alan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ev sahibi olacak. Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, hangi kanalda? Euroleague yayın bilgisi - 1

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport ekranlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

Yayıncı kuruluşun programına göre maç öncesi yayın saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını ise saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, hangi kanalda? Euroleague yayın bilgisi - 2

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI BİLETLERİ

Beşiktaş Kulübü, EuroLeague mücadelesine ilişkin bilet fiyatlarını resmî internet sitesinden duyurdu. Açıklanan tarifede saha içi birinci sıra biletleri 25.000 TL, saha içi ikinci sıra biletleri ise 17.500 TL olarak belirlendi.

VIP Plus kategorisinin fiyatı 6.000 TL, VIP biletlerinin fiyatı ise 4.000 TL olarak açıklandı. Taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini Passo üzerinden satın alabiliyor.

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