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Paris Basketbol mağlubiyeti sonrası Pablo Laso: Ufak ayrıntılar belirleyici oldu

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İstatistiklerde üstün olmalarına rağmen küçük ayrıntılarda rakibin daha iyi olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı, hücumdaki top paylaşımı sorununa dikkat çekti.

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Paris Basketbol mağlubiyeti sonrası Pablo Laso: Ufak ayrıntılar belirleyici oldu

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'in 10. haftasında 95-90 kaybettikleri Paris Basketbol maçını ufak ayrıntılar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelesinden dolayı Paris Basketbol'u tebrik eden Laso, "Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu. Birçok istatistikte öndeyiz. Top çalmada, ribauntlarda rakibe göre üstündük. Basketbolda ufak ayrıntılar çok önemli. Büyük olasılıkla o ayrıntılarda bizden daha iyiydiler. O yüzden maçı kazandılar. Payne'in yaratıcılığına ve skorerliğine çok fazla bağlı kaldık. Bu mücadeleyi rakamlar itibarıyla kazanabilirmişiz gibi görünse de oyunu rakibe kabullendirme anlamında iyi iş çıkaramadık." diye konuştu.

Kağıt üzerinde iyi olduklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İkinci ve dördüncü çeyrekte top paylaşımında iyi iş çıkaramadığımız gibi skor üretmede de sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.

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#Pablo Laso #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Anadolu Efes
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