Anadolu Efes, Paris Basketbol'a sahasında mağlup oldu!

EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu. Cameron Payne'in 33 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmazken Fransız ekibi, Nadir Hifi'nin 28 sayısıyla İstanbul'dan zaferle ayrıldı.

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, rakibine 95-90 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, hücumda önemli bir skor katkısı almasına rağmen parkeden istediği sonuçla ayrılamadı.

CAMERON PAYNE'DEN 33 SAYI

Anadolu Efes'te Cameron Payne, 33 sayıyla karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Collin Malcolm 20 sayıyla mücadele ederken Bruno Fernandes ise 14 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

NADIR HIFI GALİBİYETİ GETİRDİ

Paris Basketbol'da Nadir Hifi, kaydettiği 28 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fransız temsilcisi, İstanbul deplasmanından 95-90'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALİBİYET VE MAĞLUBİYET SAYILARI

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun 6. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 4. galibiyetini elde etti.