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Zeljko Obradovic'ten Anadolu Efes mağlubiyeti sonrası özeleştiri! "EuroLeague seviyesinde değildik"

Anadolu Efes karşısında 83-68'lik mağlubiyet yaşayan Panathinaikos'ta başantrenör Zeljko Obradovic, takımının EuroLeague seviyesinde bir performans sergileyemediğini söyledi.

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Zeljko Obradovic'ten Anadolu Efes mağlubiyeti sonrası özeleştiri! "EuroLeague seviyesinde değildik"

EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 83-68 mağlup olan Panathinaikos AKTOR başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic, karşılaşmada EuroLeague seviyesinde bir performans sergileyemediklerini söyledi.

Anadolu Efes'i tebrik eden Obradovic, "Çok iyi oynadılar. Galibiyeti hak ettiler. Birinci çeyrekte geri dönüşte iyi iş çıkarsak da EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik. Bunu analiz edip anlamamız gerekecek. Anadolu Efes geçiş oyununda çok iyi performans ortaya koyduğu için başarılı oldu. Pota altında onları durduramadık. Savunmada iyi bir iş çıkaramadığımızı düşünüyorum. Takım olarak oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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