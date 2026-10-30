Anadolu Efes'ten Panathianikos'a farklı tarife!
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 83-68 mağlup ederek EuroLeague'deki 4. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta, Yunan ekibini 83-68 mağlup ederek Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti.
Panathinaikos ise 2. mağlubiyetini aldı.
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 45-37 Panathinaikos
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 61-51 Panathinaikos