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Anadolu Efes'ten Panathianikos'a farklı tarife!

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 83-68 mağlup ederek EuroLeague'deki 4. galibiyetini elde etti.

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Anadolu Efes'ten Panathianikos'a farklı tarife!

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta, Yunan ekibini 83-68 mağlup ederek Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti.

Panathinaikos ise 2. mağlubiyetini aldı.

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos

2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 45-37 Panathinaikos

3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 61-51 Panathinaikos

#Anadolu Efes #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Panathinaikos #Euroleague
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