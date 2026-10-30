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Panathinaikos zaferi sonrası Pablo Laso: Çok hak ettiğimiz bir galibiyet

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında sahasında Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan başantrenör Pablo Laso, takımının hem hücumda hem de savunmada ortaya koyduğu performansı överek galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

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Panathinaikos zaferi sonrası Pablo Laso: Çok hak ettiğimiz bir galibiyet

EuroLeague'in 9. haftasında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, müthiş bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayan Laso, "Çok hak ettiğimiz bir galibiyet. Tüm çeyreklerde rakibimize üstünlük sağladık. İlk yarıda olağanüstü bir işe imza attık. İkinci yarıda Panathinaikos'un geri dönmek için mücadele ortaya koyacağını biliyorduk. Asla sahadaki duruşumuzu bozmadık ve son 5 dakikada kontrolü elimize alarak maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos AKTOR'un bu sezon Avrupa Ligi'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olduğunun altını çizen Pablo Laso, "Takımım çok müthiş bir performans ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda kontrolü elimizde tutmayı başardık." diye konuştu.

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