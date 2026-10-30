Conor Morgan son saniyede attı: Beşiktaş Virtus Bologna karşısında zaferle döndü!
EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle 103-101 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi.
İtalya'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz, Virtus Bologna'yı Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle 103-101 mağlup ederek Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti.
Virtus Bologna ise 5. mağlubiyetini aldı.
1. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 24-24 Beşiktaş
2. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 54-47 Beşiktaş
3. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 74-70 Beşiktaş