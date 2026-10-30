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Conor Morgan son saniyede attı: Beşiktaş Virtus Bologna karşısında zaferle döndü!

EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle 103-101 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

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Conor Morgan son saniyede attı: Beşiktaş Virtus Bologna karşısında zaferle döndü!

EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz, Virtus Bologna'yı Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle 103-101 mağlup ederek Avrupa'daki 4. galibiyetini elde etti.

Virtus Bologna ise 5. mağlubiyetini aldı.

1. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 24-24 Beşiktaş

2. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 54-47 Beşiktaş

3. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 74-70 Beşiktaş

#Virtus Bologna #Euroleague #Beşiktaş
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