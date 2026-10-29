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Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague 9. Hafta)

EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Movistar Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Valencia Basket yenilgisinin ardından galibiyet arıyor. Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague 9. Hafta)

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Movistar Arena'da oynanan mücadele, TSİ 22.45'te başladı. Sarı-lacivertli takım, ligde aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu.

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | 3. PERİYOT

REAL MADRID 47-42 FENERBAHÇE TARFİN

Skoru güncellemek için tıklayın.

1. Periyot sonucu: 22-24
2. Periyot sonucu: 47-42

#Euroleague #Fenerbahçe Tarfin #Real Madrid
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