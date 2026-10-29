EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Movistar Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Valencia Basket yenilgisinin ardından galibiyet arıyor. Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 9. haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Movistar Arena'da oynanan mücadele, TSİ 22.45'te başladı. Sarı-lacivertli takım, ligde aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu.

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | 3. PERİYOT



REAL MADRID 47-42 FENERBAHÇE TARFİN



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1. Periyot sonucu: 22-24

2. Periyot sonucu: 47-42