EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler galibiyet hedeflerken, basketbolseverler mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilir.

EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'deki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Valencia Basket ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Bu kritik maçın canlı skorunun haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | DEVRE ARASI



VALENCIA 36-25 F.BAHÇE TARFİN



Skoru güncellemek için tıklayın.



1. Periyot sonucu: 19-9

2. Periyot sonucu: 36-25