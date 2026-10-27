Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague)
EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler galibiyet hedeflerken, basketbolseverler mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilir.
EuroLeague'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'deki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Valencia Basket ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Bu kritik maçın canlı skorunun haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | DEVRE ARASI
VALENCIA 36-25 F.BAHÇE TARFİN
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1. Periyot sonucu: 19-9
2. Periyot sonucu: 36-25